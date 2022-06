Orsi: “Pogba alla Juventus lo conoscono bene, Di Maria un’incognita”

Fernando Orsi, ex portiere, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Pogba e Di Maria.

redazionejuvenews

Fernando Orsi, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole su Pogba: "È un giocatore che alla Juventus conoscono bene. Era forse uno dei primi obiettivi anche quando Allegri durante il campionato aveva difficoltà a centrocampo, si è sempre pensato a riportare Pogba. Soprattutto a parametro zero, è un giocatore che conosce l’ambiente. Non so se può essere di nuovo il Pogba visto alla Juve, negli ultimi anni ha avuto prestazione altalenanti. E comunque mi è sembrato di capire che Allegri a centrocampo gli piaccia un organizzatore, un geometra tipo Pjanic. Non so se la Juventus poi adatterà Locatelli, metterà Zakaria, bisognerà vedere".

Su Di Maria e Morata: "Io non sono per i giocatori così tanto grandi che vengano a fare un anno di contratto, poi c’è il Mondiale. Sul valore del giocatore non si discute, però lui vuole un anno di contratto, c’è il Mondiale e bisognerà vedere come si presenta. È sempre un’incognita, indubbiamente la Juventus vuole questi profili di giocatori, gente che ti dà delle garanzie. Morata? Ad Allegri e alla Juventus piace molto. Al di là delle critiche e del ruolo, è un giocatore che non rompe le scatole quando non gioca e nei momento importanti riesce a darti qualcosa. È un giocatore sempre utile, si sacrifica e ha senso di appartenenza nei confronti della Juventus. Quindi per me sì".

Su Donnarumma: "Secondo me la Juventus il problema portiere ancora non se lo deve porre. Szczesny è un gran portiere e Perin come vice è l’ideale. A Donnarumma non posso dare consigli, dico solo che anche lui ha bisogno di un periodo di adattamento. Ha sofferto l’alternanza con Keylor Navas, ma se gli danno la titolarità può diventare, e sicuramente lo è, uno dei migliori portiere al mondo".