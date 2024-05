Orsi: “Per la Roma la partita con la Juventus è ora di primaria importanza”

Intervistato per Radio Radio, Nando Orsi ha parlato del match contro la Juventus dal punto di vista della Roma. Ecco le sue parole: “La Roma non sta passando un periodo eccezionale, è un momento di involuzione e deve andare per obiettivi. Ed è quello di arrivare in Champions, la Roma ha questa necessità quindi De Rossi fa bene a pensare a un obiettivo solo. In Europa League sembra sfumato, ora la Juve diventa quello primario. Dobbiamo finirla col fatto delle rose, se le squadre sono terze o quarte non è per caso, ma hanno rose importanti. La Roma non è lì per caso, De Rossi ha fatto qualcosa ma la potenzialità c’erano anche prima".