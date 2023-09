Orsi: “Il mio giudizio sulla Juventus rimane al momento sospeso”

Fernando Orsi, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione attuale della Juventus, parlando anche dell'infortunio di Pogba.

Fernando Orsi, ex portiere, ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Il mio giudizio sulla Juventus è un po’ sospeso ancora. Ha fatto tre partite una diversa dall’altra contro squadre abbastanza abbordabili. Ha avuto facilità ad Udine e l’ha potuta gestire, col Bologna è andata in difficoltà e ieri l’Empoli ha fatto poco. In generale i 7 punti sono importanti, ma il livello di gioco ha ancora qualche intoppo.

Qualche cosa di buono l’ho visto: quando Chiesa è al 100% questa è una squadra diversa, Vlahovic a me piace molto, Miretti ha giocato una buona partita. Però aspetto per esempio la partita con la Lazio per vedere se questa squadra è cresciuta. Rimango con il giudizio sospeso, 7 punti sono importanti e questa squadra non può che migliorare.

Pogba ormai deve convivere con gli infortuni ogni 5 minuti, oddio esagero, però insomma che bisogna fare… La situazione di Pogba la sappiamo tutti, è troppo soggetto a questo tipo di situazioni. La Juve ci punta, però poi entra in campo e si fa male. La Juventus deve trovare una soluzione. Non so se facciano bene a puntarci o meno, d’altronde adesso è un giocatore della Juve ed è ovvio che facciano tutto il possibile per metterlo in campo. Se sta bene è un valore aggiunto, il problema è che finora non c’è stato mai".

