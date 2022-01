Orsato indisponibile per Milan-Juve: ecco chi ci sarà al suo posto

Il direttore di gara non arbitrerà piu il big match di San Siro

Tra poco piu di 48 ore Juve e Milan saranno pronte a darsi battaglia nel big match di San Siro, dove in palio ci sono 3 punti preziosissimi per le sorti di entrambe le squadre. I rossoneri vogliono continuare a lottare per lo scudetto e proprio per questo ci si aspetterà un Milan agguerritissimo. D'altro canto, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha bisogno di ulteriori punti per credere nella rimonta Champions.