M. Orlando: “Sembra che Allegri non punti più su Pogba”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Mi sembra quasi che a parole neanche punti più su questo calciatore. E' chiaro che l'annata di Pogba è andata. E penso anche che se dovesse tornare a disposizione il ritmo partita dove lo trova? Credo che oggi sia l'ultimo dei pensieri di Allegri, non toccherà una squadra che funziona per lui. Per me la stagione di Pogba è finita.