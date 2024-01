Orlando: “La Juve fa paura. Nessuno si aspettava questa forza mentale”

Massimo Orlando ha parlato della Juve vista in questa stagione: per l'allenatore, i bianconeri starebbero mostrando valori molto importanti

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Orlando ha elogiato la Juventus vista nelle ultime uscite tra campionato e Coppa Italia. Ecco le sue parole: "La Juve fa tanta paura perché è una squadra che ha trovato un equilibrio e soprattutto ha ritrovato il suo bomber. Vlahovic sta bene adesso ed è tornato quello che conoscevamo. Credo che da qui alla fine in casa le potrebbe vincere tutte e lo scontro diretto diventerà determinante. Questa Juventus qui al momento ha una forza mentale che forse non se lo aspettavano neanche loro a inizio stagione".

Inoltre sulla frase pronunciata nel post partita del match contro il Sassuolo da Massimiliano Allegri sulla corsa all'Inter ("I ladri scappano, le guardie inseguono"), ha detto: "Gli è venuta così, Allegri di solito non casca in questi tranelli. Gli è venuta spontanea non pensando o facendo intendere altro".