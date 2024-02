Orlando: “La dieci della Juve a Yildiz? Mi sembra troppo presto…”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato delle prospettive alla Juventus per Kenan Yildiz . Ecco le sue parole: "Il giocatore è sicuramente forte, società e allenatore nel quotidiano lo vedono meglio. Per meritarsi quella maglia dobbiamo aspettare ancora un po’. La cosa importante è il contratto, quando hai uno così è giusto ritoccare il contratto. La maglia numero 10 è troppo pesante, fossi in lui aspetterei.".

Inoltre, su Federico Chiesa ha proseguito: "E confermo che per me la Juventus farà di tutto per non rinnovare il contratto a Chiesa. Chiesa è il più forte italiano oggi, però ho la sensazione che anche questo tirar fuori sempre gli infortuni… sono passati due anni dall’infortunio. L’altra sera è entrato in campo e sembrava ‘scazzato’. Rilanciare Chiesa? Allora bisogna mandare via Allegri? Che ruolo ha Chiesa quando gioca? Nella sua idea non ha tutto questo gradimento, questa è la mia sensazione".