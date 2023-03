Orlando: “La Juventus ha giocato bene con la Roma, male Vlahovic”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione relativa alla Juventus, parlando anche di Dusan Vlahovic.

redazionejuvenews

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando della Juventus. Ecco le sue parole: "A un certo punto la Juventus aveva una qualità in campo importante. Vlahovic ha ancora molto da imparare tecnicamente, spesso è impreciso. In questo momento, al di là dei problemi di testa, non c'è fisicamente. Anche a Firenze mi è sempre sembrato un po' sopravvalutato, ma è una mia sensazione.

Cosa cambia con il meno quindici della penalizzazione per l'inchiesta plusvalenze? E' frustrante, i giocatori sanno che molto probabilmente non andranno in Champions, i tifosi si sono disinnamorati del campionato. Tutto questo incide di sicuro. Ieri sera brava la Roma a difendersi, ma la Juventus ha giocato bene. Nella partita Vlahovic in difficoltà ma ho visto una bella Juventus.

Il Milan e Tomori? E' stata una lezione tattica di Italiano al Milan, ha bloccato Tonali e Bennacer, costringendo i difensori alla costruzione. De Ketelaere lo assolvo, ha giocato sempre e solo cercando la seconda palla sul lancio lungo ed è difficile così. Tomori l'ho sempre adorato per l'intelligenza calcistica, ma sul rigore cerca un anticipo che non ci sta. Fanno degli errori che non vedevo lo scorso anno. E' una squadra in grande difficoltà".