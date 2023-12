M. Orlando: “Scudetto? Rischia di più la Juventus che l’Inter”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della della partita contro il Genoa.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone anche a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Mi aspetto un qualcosa in più da Vlahovic, che è migliorato nelle ultime partite. Ma il Genoa non concede tanto. Giocare lì è tosta per chiunque, il pubblico ti spinge tanto. Mi immagino una partita molto rude, atletica. La Juve ha davanti però chi può fare la differenza, non dimenticando le palle inattive.

Se è più facile la partita dell'Inter? Per me sì. Io credo che rischi di più la Juve. Per come sta l'Inter e per come sta la Lazio, viste le critiche giustificate di Sarri. La Lazio è una squadra che non sta bene.

Il Milan è uscito fuori dalla Champions e questo non può che essere negativo. Ma sarei più nervoso per quanto successo in campionato, dove ha buttato all'aria tanti punti. 9 punti dall'Inter sono tanti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.