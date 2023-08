ESCLUSIVA JUVE / Orlando: “Mercato? Non è stato fatto chissà che cosa…”

L'ex calciatore della Juventus, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di Juvenews.eu: ecco le sue parole

L’attualità in chiave Juventus e il relativo mercato. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Massimo Orlando, calciatore della Vecchia Signora nella seconda metà della stagione 1989-1990, attualmente opinionista per conto di Radio Rai.

Che pensi del mercato della Juve?

“Finora non è stato fatto chissà che cosa, ma Giuntoli, che conosco, ha ragione: vanno tenuti d’occhio i conti. Fossi nella Juve, mi rafforzerei prendendo un terzino sinistro, perché Alex Sandro non ti dà grandi garanzie. In più c’è bisogno di un rinforzo a centrocampo: Kessie sarebbe stato perfetto”.

In uscita sacrificherebbe Pogba e Chiesa?

“Il primo no, perché sarebbe curioso vederlo al top della forma. Se così fosse, la Juve partirebbe con una marcia in più. Intorno al secondo invece devi fondare il nuovo corso bianconero. Per me Chiesa deve essere incedibile”.

A tuo avviso Giuntoli intende accettare passivamente Allegri ancora per questa stagione, per meri motivi contrattuali, per poi fiondarsi su Spalletti, con cui ha vinto imperiosamente?

“Non credo. Allegri è una personalità scaltra e furba. Sa adattarsi alle situazioni nuove. E Giuntoli non è uno sprovveduto: se avesse voluto cambiare subito Allegri, lo avrebbe fatto senza troppe remore”.

La Juve ha chance concrete di vincere lo scudetto?

“La Juve ha assolutamente l’obbligo di lottare per vincere lo scudetto. A differenza delle altre non ha le coppe, che ti tolgono energie fisiche e mentali. Io la pongo tra le favorite”.