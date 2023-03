M. Orlando: “Conte potrebbe tornare alla Juve. Sullo stop di Chiesa…”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione relativa ad Antonio Conte, parlando anche di Federico Chiesa.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "Ho avuto a che fare con questo tipo di problema e succede proprio questo. O dopo 7-8 mesi rientri perfettamente, oppure succede proprio questo, che a causa della paura sei sempre con la postura a protezione del ginocchio e stressi altri muscoli. Certi problemi sono accaduti spesso, vedi Zaniolo, Florenzi. E' un problema posturale, di paura anche. Ci vuole pazienza. Speriamo che non ci siano nuovi problemi, ma non è una bella situazione.

Mancini? Visto che c'è e dobbiamo sostenerlo, visto che non vedo alternative al momento, gli dico di farsi un gruppo suo di giocatori in cui credi ma non portare troppi ogni volta. O così dà la sensazione di non avere le idee chiare. Forse però dopo la mancata qualificazione ai Mondiali doveva fare un passo indietro.

Conte? Io vedevo in stagione e lo vedevo battagliero, poi credo che alcuni lutti accaduti vicino a lui gli abbiano dato una botta a livello morale non indifferente. Poi ha capito che il progetto al Tottenham non era più fattibile ed era inevitabile la rottura. Io sono sempre convinto che Conte vuole tornare in Italia, e la Juventus, secondo me, anche se Allegri la sta gestendo molto bene, se c'è bisogno di un repulisti generale, quale persona migliore di lui?