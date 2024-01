M. Orlando: “La Juventus adesso gioca con serenità. Su Allegri…”

Massimo Orlando , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole a TMW Radio: "Perchè sì perchè la Juventus gioca in serenità, sono belli a vedersi ora.

Hanno trovato quella tranquillità che serve per vincere partite anche delicate. E poi non ha l'obbligo di vincere lo Scudetto, anche se si chiama Juve, come invece ha l'Inter. Il perché no è perché l'Inter è nettamente più forte di tutte.