Oriana Sabatini: “Vogliono fare polemica, era una cena non una festa”

La compagna del calciatore della Juventus ha parlato della vicenda che lo ha coinvolto

redazionejuvenews

Dopo la notizia della presunta festa che ha coinvolto a casa del centrocampista della Juventus Weston McKennie Paulo Dybala, Arthur e alte persone, e le scuse dell'argentino tramite le sue Instagram Stories, sulla faccenda è intervenuta anche la compagna dell'argentino Oriana Sabatini. La cantante è stata intervistata dalle frequenze di LAM da Ángel de Brito: "Cosa ne penso della notizia su Paulo? Non era stata una festa clandestina. Il mio ragazzo si è riunito per cena, come fanno sempre il mercoledì. Ogni settimana sono gli stessi. Non sono nemmeno dieci persone. È una bugia che abbiano vent'anni e che fossero tutti, come ho letto da qualche parte, con tutte le famiglie"

“Penso che vogliano creare polemiche su ciò che fanno fuori dal campo. Non so nemmeno chi è stato a vedere che erano a cena. Potrebbero essere stati i vicini. Non so se sono stati multati, ho parlato con Paulo questa mattina ma non gliel'ho chiesto".

Parole che confermano quello che l'argentino poco fa ha scritto sulle sue Instagram Stories: "So che in un momento cosi difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso". Ora bisognerà aspettare le mosse della società, che sicuramente multerà i tre calciatori.