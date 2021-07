Orgoglio Juve: sono 6 i finalisti bianconeri tra Europeo e Coppa America

Sono 6 i giocatori che disputeranno le due finali

Cresce l'attesa per la finale dell'Europeo tra l'Italia di Roberto Mancini e l'Inghilterra di Southgate, con quest'ultima che è riuscita ad ottenere la sua prima e storica qualificazione alla finale di questo torneo. Gli inglesi sulla carta partono favorito rispetto agli Azzurri, considerando anche il fattore campo a loro favore per via della territorialità nel quale verrà disputato il big match. Ma per tutti gli appassionati di calcio le emozioni non si fermano di certo nel vecchio continente. Dall'altra parte dell'oceano infatti, sta andando di scena un'altra competizione di prestigio, vale a dire la Coppa America che, vedrà fronteggiarsi in finale per l'ennesima volta Brasile e Argentina, con la nazionale Albiceleste che sembra essere favorita rispetto ai rivali storici di sempre.