Ordine: “Impensabile paragonare le rose di Juve e Inter”

In questi mesi la Juventus era paragonabile ad una Cinquecento che gareggiava in Formula Uno, ma la realtà dei fatti è che i bianconeri sono decisamente inferiori all'Inter, che soprattutto nei ricambi è decisamente superiore, ha giocatori di primissimo livello a differenza della Juve, che può contare su elementi buoni ma non certo dei campioni, come ad esempio Rugani in difesa oppure Miretti a centrocampo e Milik in attacco".