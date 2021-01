Opta- La top 11 del girone d’andata di Serie A: ci sono due juventini

TORINO- Con il posticipo di ieri sera che ha visto la Sampdoria sbancare il “Tardini” di Parma, si è ufficialmente conclusa la diciannovesima giornata d’andata di questa stagione di Serie A. Al giro di boa la classifica vede il Milan di Pioli al comando a quota 43 punti, campione d’inverno sui cugini nerazzurri fermi al secondo posto a quota 41. Più staccata la Juventus campione d’Italia in carica (che deve ancora recuperare la gara con il Napoli dello scorso 4 di ottobre), che paga l’inizio stentato in campionato ed è quindi ferma al quarto posto, in compagnia dell’Atalanta, a 36 punti (uno in meno della Roma terza). OptaPaolo, come accade al termine di ogni girone d’andata, ha stilato la miglior formazione della Serie A fino a questo momento basandosi sui dati in suo possesso. Due gli juventini presenti: Danilo, il cui rendimento è sensibilmente migliorato rispetto all’annata vissuta con Sarri, e il solito Cristiano Ronaldo, al momento capoccanoniere con 15 reti.

Formazione messa in campo con il modulo 4-3-3 che vede tra i pali il sorprendente Marco Silvestri, autore di prestazioni sopra le righe con il suo Hellas Verona fin qui. Pacchetto arretrato formato, come detto prima, da Danilo e dal milanista Theo Hernandez sulle fasce, con gli interisti Stefan De Vrij e Milan Skriniar come coppia centrale. Il centrocampo vede invece l'altro nerazzurro Marcelo Brozovic in mezzo, coperto ai lati da Rodrigo De Paul dell'Udinese e Frank Kessiè del Milan. Il reparto offensivo, in cui sicuramente spicca l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, a quota 12 gol nonostante i quasi 40 anni suonati, è guidato da Cristiano Ronaldo, che forma il tridente insieme a Luis Muriel dell'Atalanta e a Romelu Lukaku, centravanti e punto fermo dell'Inter di Antonio Conte.