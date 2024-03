Oppini: “La Juve è un miracolo sportivo o una gestione tecnica limitata?”

Dalle pagine di Leggo, Francesco Oppini si è lasciato in una riflessione riguardante il recente periodo della Juventus . Ecco un estratto delle sue parole: "La Juventus da febbraio in poi è troppo brutta per essere vera almeno dal punto di vista dei risultati. La domanda che mi pongo adesso è la seguente: abbiamo assistito ad un miracolo sportivo data la qualità e la giovanissima età della rosa fino a fine gennaio prima del tracollo o quello che sta accadendo adesso è frutto di un progetto tecnico con dei limiti ai quali primi o poi ci saremmo esposti?".

L'opinionista ha proseguito: "La risposta definitiva l’avremo con la massima certezza a fine stagione. Una volta che tutto sarà finito e che potremo o meno contare su una qualificazione ricca anzi ricchissima alla prossima Europa che conta oppure anche e perché no su una coppa Italia in più in bacheca che nei periodi di magra male non fa, anzi".