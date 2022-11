Oppini: “Juventus da 5 in pagella, non può arrivare alla sufficienza”

Francesco Oppini, tifoso ed opinionista della Juventus, ha analizzato la prima parte di stagione dei bianconeri, parlando anche di Allegri.

Francesco Oppini, tifoso della Juveed opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Voto alla Juve? Un 5 di prospettiva. Non vedo come poter dare una sufficienza ad una squadra che è uscita dalla Champions League con cinque sconfitte ed è a 10 punti dalla prima in campionato. La Juventus non è abituata a questo, non lo è la sua storia e non lo sono i tifosi. La prima parte di stagione è insufficiente. Qualora la Juve dovesse arrivare ad un risultato importante come la vittoria del campionato o dell’Europa League, è ovvio che Allegri dovrebbe essere riconsiderato ancora come uno degli allenatori più importanti di sempre. Ad oggi, se dobbiamo commentare il presente, alla Juve dò un 5".

Su Allegri: "Io continuo a dire che Allegri, che rispetto totalmente perché ha vinto tutto quel doveva tranne le due finali di Champions League, debba dare qualcosa in più dopo un anno e mezzo di progetto. Fosse partito quest’anno capirei le difficoltà, ma dato che siamo alla seconda stagione quello che è successo soprattutto in Europa è stato il punto più basso negli ultimi 15-20 anni. Finire il girone di Champions con 3 punti non era mai successo e non ha scusanti.

E’ vero che le assenze sono state tantissime, ma con quel c’era poteva far meglio anche in campionato nelle partite con Monza, Salernitana, Sampdoria e Fiorentina. Si è vista una Juve troppo indecifrabile per troppe settimane all’inizio della stagione. Allegri è un grandissimo incassatore e gestore, un uomo di esperienza massima di calcio, ma un mese e mezzo fa mi fosse stato chiesto cosa penso di lui, avrei risposto che ero contrario alla sua permanenza. Adesso stiamo andando meglio, ma non è soddisfacente essere in Europa League a 10 punti dalla prima".