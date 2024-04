Oppini: “Juventus in uscita dal suo momento peggiore in stagione”

Oppini ha parlato del momento in stagione della Juventus: per l'opinionista, i bianconeri potrebbero essere usciti dal periodo più difficile

Nel suo editoriale su Leggo, Francesco Oppini è ritornato sulla vittoria della Juventus contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Quando Gatti segna, gli altri piangono. La Juve vince 1-0 con la rete del suo giovane difensore goleador! Dopo un mese e mezzo abbondante da incubo, la Juventus torna a vincere in campionato. Quello contro la Fiorentina del 7 aprile è il secondo successo consecutivo della settimana dopo quello di coppa con tanto di altro 'clean sheet' (porta inviolata). Si tratta di tre punti importantissimi in cascina; Bologna rispedito momentaneamente a quattro punti di distanza. Milan nuovamente a più sei e qualificazione alla prossima Champions un po’ meno a rischio. Insomma questa è stata una settimana altamente importante in vista del finale di stagione che aspetta i bianconeri, dato che in questi giorni la squadra di Allegri ha messo una mezza ipoteca sulla prossima finale di coppa Italia e rimesso abbastanza a posto il momentaneo terzo posto in campionato. Forse e lo dico piano, i ragazzi sono usciti dal momento peggiore e più oscuro della stagione? Lo scopriremo nei prossimi due mesi".