Juve, Oppini: “Squadra ammazzata per la seconda volta”

Il giornalista e tifoso della Juve - Francesco Oppini- ha parlato così a Leggo dopo la sconfitta di ieri: "La Juventus crolla ad Empoli 4-1 e tutto ciò è purtroppo reale! Nella stessa stagione la squadra di Allegri è stata ammazzata per la seconda volta dalla giustizia sportiva, ancora, ma nonostante tutto non è ancora morta perché la matematica lascia comunque aperte le speranze Champions per la prossima stagione. Questa situazione ha sinceramente dell’incredibile oltre che del grottesco e la penalizzazione anche oggi è arrivata con le stesse tempistiche di qualche mese fa ovvero a pochi minuti dal fischio d’inizio di una partita determinate in campionato".