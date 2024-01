Oppini: “La Juventus adesso è bella oltre che solida”

Francesco Oppini , tifoso di fede juventina , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole su Leggo: "La Juventus recupera la partita con il Sassuolo e chiude la ventesima giornata di campionato con una vittoria netta, rotonda e convincente per tre reti a zero contro il Sassuolo , unica squadra capace di battere ad oggi la squadra di Massimiliano Allegri nel girone di andata.

Doppietta di Vlahovic e rete finale di Chiesa che subentra, segna e ritrova il sorriso. In mezzo a tutto questo c’è però tanto altro, come la compattezza di squadra, forza caratteriale, qualità nel palleggio e anche se il risultato non lo darebbe a pensare, anche una grande prova di concentrazione difensiva perché il Sassuolo perde nettamente, ma se la partita si chiude a porta inviolata è anche molto merito dei difensori e di uno Szczesny in grande spolvero.