Oppini: “Troppo facile additare tutte le colpe ad Allegri”

Francesco Oppini, conduttore e tifoso bianconero, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: "Beata sosta. Meglio rimettere in piedi la situazione e sistemare i cocci perché da febbraio in poi la Juve è diventata come un vaso rotto, mai riaggiustato. Tanti prevedevano questo. Allegri aveva detto di fare molta attenzione quando si parlava di scudetto, spegnendo gli ardori di molti, sottolineando come la squadra non fosse poi preparata ad un momento negativo. E' stato un susseguirsi di situazioni incastrate male da Empoli in poi, la squadra si è smarrita nella testa e nelle gambe. Da primi a +1 , ci si è ritrovati terzi a -17 dall'Inter. Futuro di Allegri? News non escono e questo e sotto un certo punto di vista mi conforta perché storicamente in società non ci sono mai stati spifferi su allenatori, giocatori. Quando succedeva qualcosa, significava che fosse tutto fatto. Questo mi fa capire che l'ambiente vuole ricompattarsi e chiude dentro le mura della Continassa tutte le vicissitudini. Io non sono pro o contro Allegri, tifo Juve. Trovo troppo facile però il pretesto legato a Max quando le cose cominciano ad andare male".