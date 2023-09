Oppini: “Vendita Juve? La famiglia Agnelli non potrà essere eterna”

La famiglia Agnelli non potrà essere eterna, il calcio cambia, bisognerà capire se trattative del genere saranno portate avanti per dare la Juve a una società satellite di Agnelli o Elkann americana. Non mi stupisce che abbiano smentito, perché a volte è la prima cosa che si fa e poi dentro quelle voci c'è qualcosa di vero. Fiducioso in questa Juventus? E' il momento di tornare a giocare la Champions, non si può mancare l'obiettivo.