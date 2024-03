Onofri: “Juventus e Genoa vicine ai rispettivi obiettivi”

Nel suo editoriale su Il Secolo XIX, Claudio Onofri ha analizzato la sfida tra Juventus e Genoa. Ecco un estratto delle sue parole: "Obiettivi vicini ma non ancora raggiunti. Juve terza, verso la Champions che nella prossima edizione potrebbe accogliere ben 5 squadre italiane. Allegri se la vedrà con la truppa del Gila, intristita dalla sconfitta col Monza ma sempre tenace e consapevole che non è ancora conclusa la querelle salvezza - traguardo rossoblù - per la quale potrebbe essere capitolo decisivo la gara successiva col Frosinone".