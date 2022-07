OneFootball è official partner della Juve: tutte le novità

«È emozionante per OneFootball collaborare ufficialmente con la Juventus, una delle squadre più importanti e di successo del mondo». Ha affermato Lucas von Cranach, CEO di OneFootball. «Portare momenti di video digitali e da collezione per i tifosi bianconeri per la prima volta. Per un'intera generazione di fan, essere in grado di possedere momenti digitali significa che possono sperimentare un modo completamente nuovo di essere fan. Vuol dire avere la possibilità di raccogliere e scambiare risorse digitali esclusive con i loro giocatori bianconeri preferiti, passati e presenti. La promessa di OneFootball alla nostra community è semplice: No One Gets You Closer. Per i tifosi bianconeri, questa partnership li avvicinerà ancora di più al club che amano in modi mai sperimentati prima».