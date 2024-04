Onazi: “La Juventus ha bisogno di nuovi giocatori offensivi”

Intervistato per IlBianconero, Eddy Onazi, ex calciatore della Lazio, ha parlato di Felipe Anderson e del mancato arrivo alla Juventus. Per il giocatore, il brasiliano sarebbe potuto tornare utile ai bianconeri. Ecco le sue parole: "Ha giocato in Europa, Italia, Inghilterra, quindi ha lasciato il segno, la sua decisione di tornare lì deve essere personale, quindi gli auguro tutto il meglio per il futuro. Per quanto mi riguarda, la Juventus in questa stagione non li ho davvero ammirati perché non hanno giocato al meglio. Ne ho guardate diverse, senza segnare un gol in due partite diverse.. per me hanno bisogno didi segnare con più giocatori offensivi".