Onana: “Buffon? Difficile parlare di lui, è uno dei più grandi”

Andrè Onana , portiere dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN, parlando anche di Buffon , leggenda della Juventus . Ecco le sue parole: "Adesso sono felice di vedere Mendy, Maignan e gli altri. Mike lo conosco bene, abbiamo giocato tante volte contro. Siamo amici, anche se non intimi: è un grandissimo portiere, mi piace giocare contro di lui. Abbiamo giocato contro 4 volte. Il migliore? Non lo so, ma nella mia testa so chi è il migliore.

Neuer? Per me, è il miglior portiere di sempre, ha rivoluzionato la posizione: grazie a lui siamo portieri che giochiamo nel calcio moderno. Nel Mondiale 2014 ha fatto qualcosa di incredibile e mai visto. Neuer ha fatto sì che pensassi diversamente. Buffon? Difficile parlare di lui, è uno dei più grandi. Abbiamo giocato in Coppa Italia: gli ho chiesto la maglietta e mi ha dato anche i suoi guanti. Ero felice come un bambino.

Per migliorarsi si deve sbagliare, altrimenti non impari. Dalle vittorie non apprendi nulla. Possiamo giocare male, però se vinciamo nessuno parla di errori. Essendo portiere devi imparare a convincerci, non ci penso, so che succederà: è un rischio calcolato. Di quelle di Courtois e Alisson non dobbiamo neanche parlarne, sono fortissimi e corrono rischi. Se non li corri, non rischi e non aiuti la squadra. Non correre rischi è buttare via la palla".