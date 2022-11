Oliveira: “Allegri-Juve? Non condivido le minestre riscaldate”

Luis Oliveira, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus, parlando anche di Allegri.

redazionejuvenews

Luis Oliveira, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football club". Ecco le sue parole: "Quando vinci hai sempre ragione... Antonio conosceva già le sue qualità, anche se si tratta di un allenatore molto forte, il quale vuole sempre vincere. Quando è arrivato all'Inter, Romelu è stato un calciatore che ha offerto qualcosa in più a quella squadra. Ad oggi è in difficoltà, ma quando si gioca poco in un club importante come il Chelsea, pensa di aver perso le sue qualità. Ha dovuto dimostrare anche di più rispetto a quello che ha mostrato con la maglia nerazzurra ed ha riscontrato diverse difficoltà.

Lo stesso discorso vale anche per Allegri, il quale, ritornato alla Juventus, ha vissuto un momento complicato. Non sarà mai la stessa cosa, non condivido l'idea alle minestre riscaldate".

Sul Mondiale: "È una Coppa del Mondo un po' strana. Le squadre considerate 'piccole' sono partite bene, stanno facendo cose straordinarie. In passato i risultati delle gare erano scontate, ma attualmente sono più belle ed importanti. Le piccole stanno dimostrando il loro valore, stanno lavorando abbastanza bene per crescere. Manca l'Italia, anche se Mancini sta svolgendo un grande operato sui giovani per il futuro della Nazionale e per migliorare il calcio italiano".