Okoli: “Soulè sente maggiormente la partita con la Juventus”

Intervistato nel prepartita del match di Serie A contro la Juventus, ha parlato il difensore del Frosinone, Caleb Okoli. Il calciatore ha parlato di Matias Soulè e gli altri giocatori bianconeri in forza tra i biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: "Oltre ad essere un grandissimo giocatore è una grandissima persona, quando veniamo a giocare qui a Torino con la Juve si vede che la sente anche di più, come gli altri miei compagni, Enzo, Kaio, per loro è una partita molto importante, ma lo è per tutta la squadra".