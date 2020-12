Ogbonna: “La Juve si esalta nei momenti difficili. Ritorno in Italia? Vedremo”

TORINO – Dopo un avvio di stagione poco brillante, finalmente da un mese a questa parte, i tifosi juventini possono ritenersi abbastanza soddisfatti per come sia migliorato il livello della loro squadra. Certo, i 10 punti di distacco dal Milan e i 9 dall’inter, mettono pressione dalle parti della Continassa, ma il cammino è ancora lungo e la Vecchia Signora ci ha gia fatto assistere a delle rimonte paurose, proprio per questo la lotta scudetto resta ancora completamente aperta. C’è chi prova a fare un bilancio su questa prima parte del campionato e ci ha pensato uno che il nostro campionato lo conosce molto bene. Stiamo parlando dell’ex difensore di Juve e Torino Angelo Ogbonna, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato sia dei bianconeri ma anche del suo futuro.

SULLA PREMIER – “Scegliere la Premier è stato un passaggio fondamentale. Avevamo l’opzione di andare all’estero e abbiamo pensato che la Premier fosse lo scenario più importante. Il primo anno fu importante per me perché arrivammo vicini alla Champions League. Poi sono andato all’Europeo con la Nazionale. Gli anni successivi non sono stati molto positivi ma questo sarà un anno di riscatto, col nuovo allenatore siamo più equilibrati”.

SULLA LOTTA SCUDETTO – “E’ un campionato molto equilibrato ed è bello vedere concorrenza in un campionato come quello italiano. Il Milan è tornato ai suoi livelli. La Juve passa un periodo di difficoltà ma è proprio in questi momenti che si rafforza. Conte? Difficilmente perderà terreno, ma il cammino da qui alla fine è ancora lungo”.

SUL FUTURO – "Nel mio futuro vedo ancora l'Inghilterra. Poi nel calcio non si sa mai. Quello che importa è oggi, dove sto bene e la mia famiglia è felice. Poi si vedrà, è chiaro che mi farebbe sempre piacere tornare in Italia, ma ora sono felice al West Hai".