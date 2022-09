Colpo di scena: “Offerta bianconera già accettata” – News

Il distacco dalla vetta in campionato è già abbastanza rilevante. Sette punti separano la Juventus da Napoli e Atalanta. C'è ancora tempo per recuperare, ma vista la situazione attuale, meglio procedere per step. Intanto la Vecchia Signora deve ritrovare la vittoria domenica contro il Bologna e soprattutto deve mantenere una certa continuità di risultati.

A faticare in maniera evidente in questo inizio di stagione è stato il reparto avanzato bianconero. La dirigenza ha capito che serviranno nuovi innesti in quella zona del campo. Si sta parlando in questi giorni di tanti nomi altisonanti. Uno dei più suggestivi è senza dubbio Antoine Griezmann. Il campione francese è in prestito dal Barcellona all'Atletico Madrid. Simeone lo sta utilizzando con il contagocce per evitare che scatti l'obbligo di riscatto per i Colchoneros. Qual è il piano del Cholo? Invece di pagare i 40 milioni di euro pattuiti per il riscatto, provare a giocare al ribasso, mettendo sul piatto solamente 20 milioni di euro a fine stagione.