Odriozola: “Non siamo felici ma abbiamo fatto una buona prova”

SULLA GARA - "Non possiamo essere felici perché abbiamo perso negli ultimi minuti ma penso che la strada è giusta e dobbiamo avere la testa alta: abbiamo fatto le cose bene, poi i dettagli hanno cambiato la partita. L'espulsione di Milenkovic può succedere, nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni per segnare e con queste squadre poi diventa complicato"

SUL MILAN - "Sarà molto complicata perché il Milan è molto forte. Ma se vogliamo giocare in Europa l'anno prossimo dobbiamo vincere questa partita. In tanti andranno in Nazionale ma abbiamo tempo per preparare la partita. Penso che andremo a vincere".