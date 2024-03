Odennino: “La Juventus si è già mossa per Koopmeiners”

Intervistato per Tv Play, Gianluca Odennino, firma de La Stampa, ha parlato dell'obiettivo della Juventus, Teun Koppmeiners. Ecco le sue parole: "La Juventus si è già mossa per Koopmeiners facendo un sondaggio esplorativo a gennaio. Si parla di un tesoretto per giugno alimentato dalla qualificazione al Mondiale per club, probabilmente dalla Champions League e da altre uscite. Il giocatore sta prendendo in considerazione l'ipotesi Juventus perché stuzzicato dalla possibilità di diventare il simbolo del nuovo progetto. La concorrenza è molta soprattutto in Inghilterra dove non avrebbero problemi a soddisfare le richieste dell'Atalanta. La Juve potrebbe offrire soldi più eventuali contropartite tecniche".