Oddenino: “Allegri al momento non rischia l’esonero dalla Juve”

Gianluca Oddenino , giornalista, ha detto la sua sulla situazione della Juventus , parlandone a Juventusnews24. Ecco le sue parole: " Allegri ? Lui un po’ di nervosismo lo ha ammesso in parte, ma è comprensibile perchè la Juve vive una situazione anomala con la penalizzazione che pesa sull’umore. Il pari con il Nantes poi è stato difficile da digerire. Allegri è l’uomo che più di tutti è chiamato a far uscire la Juventus fuori dalla tempesta, la società lavora poi c’è anche il campo con una partita ogni tre giorni, ma non dimentichiamoci che si gioca una semifinale di Coppa e in campionato ha riequilibrato la squadra mettendo mattoncino su mattoncino. Forse la parte europea è quelle che è mancata più di tutte, si è perso un po’ il suo tocco buono in Europa. Poi ovviamente aspettiamo il ritorno prima di fargli il funerale.

Esonero? In questo momento no. Per fine stagione non so, ovviamente come in tutte le aziende lì si fanno i bilanci. Mi rendo conto che esista un’incertezza grande attorno alla Juve perchè non si sa come andranno a finire le cose, è difficile tratteggiare il futuro. In casi come questi ti aggrappi alle certezze e Allegri, nonostante il suo nervosismo, è una di quelle.