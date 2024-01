L’obiettivo principale per l’estate è Koopmeiners: Giuntoli al lavoro

Il centrocampista dell'Atalanta è il sogno proibito della dirigenza bianconera per giugno: parti al lavoro per preparare il colpo

Doppietta al Milan, poi la rete di ieri al Frosinone. Teun Koopmeiners si sta confermando un valore aggiunto per la squadra del Gasp. L'olandese sta brillando come non mai in maglia Atalanta, ha già raggiunto quota sette reti tra tutte le competizioni e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il Generale, come è conosciuto l'olandese, è diventato sempre più un trascinatore della squadra di Gian Piero Gasperini, che dopo il successo di ieri ha agganciato la zona Champions League, ora distante solo un punto.