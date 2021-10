Nuovo record per CR7: la sua foto con Georgina è quella che ‘piace’ di piu su Instagram

L'ex attaccante della Juve ha raggiunto un altro record personale, questa volta sul suo account di Instagram

Quello che si sta vivendo in casa Juve è un momento veramente delicato per tutto il popolo bianconero, con una squadra che sembra piu non riuscire a trovare la sua vera identità che l'ha sempre contraddistinta. La precedente sconfitta contro il Sassuolo e il k.o maturato ieri contro il Verona infatti hanno ridimensionato totalmente la Vecchia Signora che, sembrava essersi ripresa totalmente dopo aver conquistato 6 vittorie consecutive tra campionato e Champions. La causa principale è la scarsa produzione di gol, solo 22 in totale da inizio stagione e questo deve far riflettere molto sulle future scelte di mercato della dirigenza. Uno degli obiettivi principali è l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, il quale ha gia fatto sapere ai Viola di non voler proseguire i rapporti. Bisognerà però capire se i bianconeri riusciranno nell'operazione di portare sotto la Mole il serbo gia a gennaio o se invece bisognerà attendere la prossima estate.