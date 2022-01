Nuovo protocollo: stop con 9 positivi su una rosa di 25

Ufficializzato dal CTS il nuovo protocollo COVID relativo al campionato di Serie A volto a limitare ed annullare il potere delle ASL sulle squadre

Il nuovo provvedimento limita il ruolo delle Asl, indicando quindi dei parametri oggettivi per arrivare al blocco delle attività delle squadre e il rinvio delle partite. Per giocare una squadra non dovrà superare la soglia del 35 per cento di positività all'interno del gruppo atleti. Inoltre, nel caso di una positività, isolato il soggetto contagiato, bisognerà che i compagni si sottopongano a tamponi molecolari o antigenici tutti i giorni per cinque giorni.