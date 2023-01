Nuovo acquisto per la Juve Women: Bénédicte Simon firma fino a giugno 2025

La scorsa annata prestito all’Atletico Madrid e quarto posto nella Primera División Femenina de España, prima del ritorno a Parigi dove ha giocato in questa prima parte di stagione. Ora, per lei, una nuova esperienza in un altro grande campionato per inseguire, in bianconero, grandissimi obiettivi. Benvenuta, Bénédicte! Non vediamo l’ora di vederti in campo!". (juventus.com)