Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juve: pronto un super scambio

TORINO – La Juventus ha iniziato il 2021 con il piede giusto, conquistando una grandissima vittoria. Domenica scorsa, infatti, la squadra allenata da Andrea Pirlo ha battuto per 4-1 in casa l’Udinese di Luca Gotti. In rete, come al solito, Cristiano Ronaldo, autore di una splendida doppietta, a cui si sono aggiunti anche Federico Chiesa e Paulo Dybala, tornato al gol all’Allianz Stadium dopo addirittura 6 mesi. Un risultato molto importante per i bianconeri, che riscattano così la sconfitta subita contro la Fiorentina e si rilanciano in campionato. Con questi tre punti, infatti, la Vecchia Signora ha mostrato di voler iniziare la rincorsa alle milanesi e di voler rientrare nella lotta Scudetto.

Nel frattempo, ha avuto inizio anche una nuova sessione di calciomercato, con la Juve che vuole essere ancora una volta protagonista. Molti nomi, infatti, stanno circolando da diverse settimane dalle parti della Continassa, con alcuni giocatori importanti accostati al club torinese. Uno di quelli più caldi è, senza dubbio, quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese sembra essere in rotta con il Manchester United e l’ipotesi di un suo ritorno in Italia sta facendo impazzire il mondo del calcio, in particolare i tifosi juventini.

Da diverso tempo si sta parlando di questa possibile operazione, con delle novità che si susseguono ogni settimana. Nelle ultime ore, dunque, sono arrivati dei nuovi aggiornamenti dall'Inghilterra per questo possibile colpo di mercato: secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mirror, la Juve avrebbe pronto un super scambio per riportare l'asso francese a Torino. La Vecchia Signora, infatti, sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Aaron Ramsey, oltre ad un conguaglio economico. I Red Devils avrebbero detto di no alla prima offerta bianconera, ma sembrano disposti a proseguire nella trattativa. La Juventus sembra aver puntato con decisione Paul Pogba.