Nuovi aggiornamenti per un obiettivo della Juventus

TORINO – Inizia il nuovo anno del calcio italiano: oggi torna finalmente in campo la Serie A e anche la Juventus sarà impegnata in una sfida molto importante. I bianconeri, infatti, ospiteranno all’Allianz Stadium di Torino l’Udinese di Luca Gotti, nella gara valevole per la 15esima giornata di campionato. Un match fondamentale per gli uomini di Andrea Pirlo, in cerca di riscatto dopo la sconfitta subita nell’ultima partita contro la Fiorentina. Inoltre, la Juve vuole tornare a vincere per rimettersi in corsa con le milanesi, lanciatissime nella testa della classifica per la vittoria dello Scudetto. I tre punti, dunque, saranno fondamentali per rimettersi in carreggiata, ma qualche aiuto potrebbe arrivare anche dal calciomercato.

Domani, infatti, si aprirà la finestra invernale e il Chief Football Officer bianconero Fabio Paratici è già al lavoro da diverse settimane. La società sta valutando diversi profili e sta individuato gli obiettivi su cui puntare in questa sessione di mercato, per rinforzare la rosa. In particolare, la dirigenza sembra intenzionata ad acquistare un altro attaccante, per completare il pacchetto offensivo della squadra. Molti nomi sono circolati dalle parti della Continassa, ma su uno in particolare sono arrivati dei nuovi aggiornamenti molto interessanti.

Stiamo parlando di Memphis Depay, attaccante olandese classe 1994, seguito dalla Juve già dalla scorsa estate. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, l’Olympique Lione, il club proprietario del giocatore, avrebbe già individuato il possibile sostituto, nonostante voglia trattenere il suo numero 10. Infatti, i transalpini avrebbero messo gli occhi su Islam Slimani del Leicester City, così da coprirsi in caso di partenza di Depay. La Juventus, dunque, tenterà l’affondo, anche se per l’olandese dovrà battere la concorrenza di Milan e Barcellona. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<