Nuove voci dalla Spagna: la Juventus tenta il colpo

TORINO – Nuove notizie per il calciomercato della Juventus, che tra pochi giorni entrerà nel vivo. A gennaio, infatti, si aprirà nuovamente la finestra di contrattazioni e la società bianconera tenterà ancora una volta di essere protagonista. La dirigenza sta valutando diversi obiettivi importanti, per rinforzare la squadra e ridare nuovo vigore alla rosa, che sta vivendo una stagione piuttosto altalenante. A grandi vittorie come quella di Barcellona, si sono alternate delle sconfitte incredibili, come quella nell’ultima partita di campionato: la Juve, infatti, ha perso addirittura 3-0 in casa contro la Fiorentina, subendo una delle peggiori sconfitte degli ultimi anni.

Per questo, la dirigenza ha deciso di intervenire sul mercato, per regalare nuovi rinforzi di qualità e di esperienza ad Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano ha bisogno di forze fresche, che sappiano anche gestire mentalmente situazioni difficili in partita, così da trasmettere tranquillità e intelligenza anche ai molti giovani. Diversi sono i nomi che sono circolati dalle parti della Continassa, ma nelle ultime ore uno in particolare risalta più di tutti sul taccuino di Fabio Paratici. Infatti, dalla Spagna giungono nuove voci di mercato, secondo cui la Juve starebbe preparando il colpo.

Il giocatore nel mirino del Chief Football Officer bianconero risponde al nome di Francisco Román Alarcón Suárez, in arte "Isco". Il centrocampista della Nazionale Spagnola è ormai ai saluti con il Real Madrid ed è alla ricerca di una nuova squadra: a riportare la notizia è il quotidiano iberico Mundo Deportivo. Da tempo il giocatore classe '92 è stato accostato alla Vecchia Signora, che a gennaio potrebbe fare finalmente sul serio. Tuttavia, i bianconeri dovranno fare i conti con la concorrenza dell'Inter, che nelle ultime settimane avrebbe manifestato interesse per il calciatore. La Juve punta gli occhi su Isco, ma si deve guardare dai rivali nerazzurri.