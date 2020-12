Nuove conferme dalla Spagna: la Juve in corsa per un centrocampista

TORINO – Si avvicina l’apertura del calciomercato invernale e la Juventus si sta preparando al meglio per essere di nuovo protagonista. I bianconeri, infatti, sembrano determinati a mettere a segno nuovi colpi importanti, per rinforzare ulteriormente la squadra ed essere sempre più competitivi su tutti e tre i fronti. In questa stagione, la concorrenza in Serie A si è fatta più dura, con le milanesi che hanno conquistato la vetta della classifica in solitaria. Inoltre, i risultati altalenanti della squadra allenata da Andrea Pirlo non stanno convincendo a pieno la critica, dato che la Juve si trova quasi a metà classifica, addirittura 10 punti sotto la capolista.

Per questo motivo, la dirigenza bianconera si è messa al lavoro per individuare i profili adatti per il mercato e stanno studiando alcune possibili operazioni. Molti sono i giocatori accostati alla Vecchia Signora, alcuni molto noti nel panorama internazionale. Tuttavia, uno di quelli che ultimamente sta ricorrendo più spesso è senza dubbio quello di Francisco Román Alarcón Suárez, in arte “Isco“: il centrocampista spagnolo, infatti, è uno degli obiettivi nel mirino di Fabio Paratici, specialmente per la qualità e per l’esperienza che ha acquisito in tutti questi anni.

Nuove conferme sull’interesse della Juve per il giocatore arrivano direttamente dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, i bianconeri sarebbero in corsa per il centrocampista. Il classe ’92 è ormai ai saluti con il Real Madrid e sta cercando una nuova sistemazione, dove possa giocare con continuità e possa tornare protagonista. Oltre al club torinese, però, diverse squadre si sarebbero messe sulle sue tracce: tra queste le più pericolose sembrano l’Inter, l’Everton e l’Arsenal. La Juventus, dunque, si mette in fila per Isco, ma dovrà tener d’occhio la fitta concorrenza. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<