News Juve / Indiscrezione clamorosa: Elkann medita lo scippo al Diavolo

Il 2023 vedrà nascere una Juventus totalmente nuova, sconvolta dall'Inchiesta Prisma che ha ridisegnato i vertici societari bianconeri. Il prossimo 18 gennaio verrà nominato il nuovo CDA, che sarà chiamato a prendere decisione di grande rilevanza sia sul piano finanziario che sportivo. Per ora sono stati riconfermati Cherubini ed Allegri, per dare continuità a questa stagione. Ma potrebbe trattarsi di fiducia a tempo. Almeno uno dei due potrebbe salutare al termine dell'annata sportiva in corso. Conferme in merito arrivano dal Corriere dello Sport, che ipotizza uno scenario clamoroso<<<