Dal 2024 al via la nuova Champions League

Dal 2024 ci sarà una modifica all'attuale composizione e svolgimento della Champions League, che cambierà drasticamente per favorire l'ingresso di più soldi

Sono attese grandi riforme nel calcio in Europa nei prossimi anni, una su tutte quella che riguarda la ChampionsLeague, che dal 2024 cambierà per diventare più ricca e per aumentare le partite delle singole squadre. Un progetto nato per ribaltare la minaccia della Superlega, che con la nuova formula dell'ex Coppa dei Campioni dovrebbe essere, per il momento, accantonata.