Nuova avventura per un ex-Juve: direttore sportivo in Francia

TORINO – Arrivano nuove notizie per un ex giocatore della Juventus, che inizia una nuova avventura. Stiamo parlando dell’ex attaccante francese Nicolas Anelka, che inizierà a lavorare come direttore sportivo nel suo paese. L’ex giocatore ha vestito la maglia bianconera nel 2013, scendendo in campo solamente in tre partite. Era la Juve di Antonio Conte, fresca vincitrice del secondo Scudetto consecutivo. Un’esperienza breve e che non ha lasciato grandi ricordi tra i tifosi della Vecchia Signora, nonostante il valore del calciatore.

Cresciuto nel Paris Saint Germain, ha esordito tra i professionisti proprio con il club parigino. Dopodiché, si è trasferito a soli 18 anni all’Arsenal, con cui ha giocato fino al 1999. In quell’estate, dopo essere stato vicinissimo ad arrivare in Italia alla Lazio, si trasferisce al Real Madrid, con cui vince la Champions League nel 2000. Da lì prima il ritorno in Ligue 1 al PSG, poi un altro trasferimento in Premier al Liverpool e al Manchester City. Dal 2005 al 2006 ha vestito la maglia del Fenerbache, per poi fare ulteriormente ritorno in Inghilterra, dove ha vestito le maglie di Bolton e Chelsea. Nel 2012, poi, Anelka inizia la breve esperienza in Cina, per poi tornare in Europa proprio a Torino. Infine, dopo l’ennesima parentesi nel Regno Unito e le esperienze in Brasile e in India, appende gli scarpini al chiodo.

Adesso, dopo qualche anno da allenatore delle giovanili, Anelka riparte dalla quarta divisione francese. Infatti, sarà il direttore sportivo dello Hyeres Football Club, squadra di una cittadina della Costa Azzurra. “Benvenuto al nostro nuovo direttore sportivo Nicolas Anelka” ha scritto il club sul proprio profilo Twitter ufficiale, in varie lingue. Buona fortuna ad un ex bianconero, anche se a Torino è stato per poco tempo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<