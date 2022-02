Juve, i numeri della squadra senza Bonucci e Chiellini

Questa sera nel derby contro il Torino non ci saranno i due difensori bianconeri, che da anni sono colonne della squadra e della Nazionale.

Il derby è sempre più vicino. E stasera la Juventus dovrà affrontarlo senza due colonne come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Due perni fondamentali della squadra di Allegri. Innanzitutto per l'importanza tecnica, essendo due difensori complementari, una coppia collaudata quasi impossibile da superare per gli attaccanti avversari, come insegnano i tanti successi con i bianconeri a la vittoria dell'Europeo con l'Italia. Ma anche dal punto di vista dell'esperienza e del carisma, sono due leader non solo per il reparto, ma anche dal punto di vista del carisma, della personalità. Doti importanti in partite tese e dense di significato come quella contro il Torino.

Entrambi hanno problemi al polpaccio, con il capitano che dovrebbe avere lo stop più lungo. Ma come se la cava la squadra di Allegri senza questi due campioni? In questa stagione è già successo per 5 volte. In 4 occasioni è arrivata la vittoria: 1-0 contro la Fiorentina, 3-4 contro la Roma e 2-0 contro l'Udinese, in campionato, e il 4-1 contro la Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia. L'altra gara invece è quella casalinga col Napoli, pareggiata per 1-1.

Per quanto riguarda il passato, da quando Leonardo Bonucci è tornato alla Juventus (stagione 2018-19), dopo la parentesi al Milan, ci sono state 20 partite giocate senza l'inossidabile coppia centrale. Lo score totale recita 13 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, entrambe ininfluenti, contro la Spal nel 2018-19 e contro l'Udinese due stagioni fa. Insomma, la Juventus negli anni e anche in questa stagione ha dimostrato di sapersela cavare anche senza due veri e propri totem della sua storia recente. In questa stagione, questo è avvenuto anche grazie alla crescita esponenziale del rendimento di De Ligt, che ha saputo prendere in mano la difesa quando ce n'è stato bisogno. Che fosse in coppia con uno dei due campioni azzurri o meno. Stasera avrà accanto Rugani e sarà il condottiero che dovrà arginare gli assalti del Toro.