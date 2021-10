I numeri di Hellas Verona-Juventus

Le statistiche del match delle 18

redazionejuvenews

Oggi alle 18 la Juventusaffronterà l'Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Di seguito riportiamo tutti i numeri del match forniti da Opta sul sito web ufficiale degli scaligeri: "Nelle ultime tre sfide giocate contro la Juventus in Serie A il Verona non ha mai perso: per i gialloblù sono arrivati due pareggi per 1-1 - il 25 ottobre del 2020 ed il 27 febbraio scorso - ed una vittoria per 2-1 l'8 febbraio 2021. In quell'occasione, andarono in gol Fabio Borini e Giampaolo Pazzini. In Serie A, l'Hellas Verona ha vinto 11 partite contro la Juventus giocando al 'Bentegodi'.

Contro nessun'altra squadra ne ha vinte di più. Inoltre, in casa l'Hellas ha pareggiato per 8 volte contro i bianconeri. Un pari fu proprio il risultato dell'ultimo scontro in campionato tra i gialloblù e la 'Vecchia Signora' (1-1), mentre le precedenti due 'x' in A arrivarono per 2-2 ed in entrambi i casi per l'Hellas fu Juanito Gomez a segnare il gol del definitivo pari. Il Verona ha segnato 36 gol in gare casalinghe contro la Juventus nel massimo campionato e ha fatto meglio solo contro Sampdoria (37) e Milan (39). Da quando mister Igor Tudor siede sulla panchina del Verona, i gialloblù hanno perso solo una delle ultime sette partite di Serie A disputate e vanta - in questo segmento di campionato - il miglior attacco, con 19 reti realizzate.

Il Verona ha vinto tutte e tre le ultime partite giocate al 'Bentegodi' in Serie A: l'Hellas non ottiene quattro successi interni consecutivi da giugno 2020, quando in casa sconfisse, nell'ordine, il Genoa (2-1), il Lecce (3-0), la Juventus (2-1) ed il Cagliari (2-1). Inoltre, il Verona è la squadra che ha segnato più gol nei primi 15' di gioco in questo campionato (6). Igor Tudor ha giocato nella Juventus per 6 stagioni tra il 1998 e il 2005, collezionando 110 presenze e 15 reti in Serie A. Quello di domani sarà il suo primo incrocio da allenatore contro i bianconeri nel massimo campionato".