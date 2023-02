Caos Juve, ennesimo ribaltone processuale: cosa può succedere / News

La Juventus ha già subito la dura penalizzazione di 15 punti in classifica ad opera del Consiglio Federale d'Appello, ma rischia di essere nuovamente colpita in virtù di altri due filoni processuali: quello sulla manovra stipendi e quello sulle plusvalenze bis. Oltre a questi due, ovviamente, c'è anche da capire come si evolverà il ricorso bianconero al Collegio di Garanzia del Coni, chiamato a stabilire l'ammissibilità della condanna già inflitta alla Vecchia Signora. Fino a ieri alla vice presidenza di quel collegio c'era Piero Sandulli, che ha deciso di autosospendersi dopo i video usciti fuori qualche settimana fa in cui il pm era protagonista di parole piuttosto dure nei confronti della Juve. Ma non è finita qui! Perché il Corriere dello Sport prevede ulteriori evoluzioni da questo punto di vista<<<