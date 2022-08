News Juve / Annuncio su Paredes e nuovo colpo di scena su Depay

Chi ci capisce qualcosa è davvero bravo. Il mercato della Juventus negli ultimi giorni si è decisamente complicato. Una società gloriosa ed organizzata come quella bianconera, non può rimanere "ostaggio" di un calciatore (Rabiot). Eppure la mancata partenza del francese in direzione Manchester ha scombussolato i piani di Cherubini e di Arrivabene, che stanno pensando a modi alternativi per sfoltire la rosa.

Il noto esperto di mercato chiarisce la situazione del centrocampo juventino: "Rabiot rimane e non ci sono segnali di uscita per quanto riguarda Arthur. Se non va via un centrocampista non ci saranno movimenti. Al momento l'arrivo di Paredes è bloccato". Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, la dirigenza piemontese ha aperto alla partenza di uno fra McKennie e Zakaria, in modo da tesserare comunque il centrocampista argentino del Psg, con il quale ci sarebbe già l'accordo su tutto. Ma la vera novità dell'ultim'ora riguarda Memphis Depay, sta succedendo un terremoto<<<