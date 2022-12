Ci sono novità! Trovati gli accordi privati fra la Juve e 16 calciatori

Emergono nuovi particolari sull'inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino, i ritrovamenti della Guardia di Finanza

redazionejuvenews

Emergono nuovi particolari sull'inchiesta Prisma che sta portando avanti la Procura di Torino e che vede la Juventus accusati di falso in bilancio soprattutto per manovre non lecite sugli stipendi dei calciatori. Come rivelato da Il Fatto Quotidiano, la Guardia di Finanza avrebbe trovato gli accordi privati di 16 calciatori con il club bianconero.

Si tratterebbe di differimento degli stipendi e non di rinuncia agli stessi come è stato fatto passare dalla società piemontese. Tali accordi sarebbero andati in scena in occasione di entrambi i lockdown. Si parla di una cifra compresa fra i 56,6 e i 61,8 milioni di euro.

Tali accordi sarebbero stati depositati solo per 11 calciatori per un valore di 30 milioni. In sei casi sarebbero state trovate le scritture private con le firme di entrambe le parti. In quattro con solo le firme della Juve e in un altro senza alcuna firma. Dopo le numerose intercettazioni emerse, arrivano anche queste novità sul caso stipendi a complicare la già delicata situazione della Vecchia Signora. E intanto arriva pure l'ultim'ora su Del Piero. Elkann ha preso una decisione<<<